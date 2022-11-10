德國汽車零件供應商博世(Bosch)執行長Stefan Hartung在周三聲稱，如果通膨的情況下抑制了需求，全球晶片短缺問題可望在2023年下半獲得紓緩。

歐洲的通膨處於創紀錄的新高，影響到公司獲利率，這意指著博世必須加快腳步增加營收，以便讓2022年的獲利率維持在財測的4%水準，並與去年持平；執行長補充說，即使這樣，博世仍遠低於原先獲利率目標的7%，「我們需要比以往更強勁的成長，來實現獲利率目標」。

執行長還說，考量到明年冬天哪一條天然氣管線能夠及時上線等未知數，現在要判斷歐洲天然氣供應對公司的影響，還為時過早。

Hartung說，目前德國政府與商界的溝通互動更多，目的是了解工業供應鏈的運行狀況。在這種情況下，政府聽取商界意見是件好事。

天然氣在博世的直接能源使用中，僅佔一小部分；但是天然氣短缺可能對該公司的供應商產生更大影響。

博世在周三宣佈，將與美國IBM建立新的夥伴關係，利用量子運算確定哪些材料可以用來作為碳中和動力系統的關鍵礦物。

執行長說，與福斯和賓士等汽車製造商不同，博世沒有考慮直接進入原材料採購領域，以確保供應。與IBM的合作主要是為了利用量子技術的潛力。