智鉉寓憑藉《紳士與小姐》奪下演員生涯中的首座大獎。（東森提供）

韓劇《紳士與小姐》講述貧窮家庭出身的「小姐」朴端端（李世熙 飾），遇上找尋幸福的「紳士」李英國（智鉉寓 飾），從相識進而相戀的故事，不只話題討論度登上「2022推特第一季度熱門韓劇」冠軍，在韓播出期間創下全國平均收視31.28％，最高收視更達38.2％的記錄，堪稱年度韓劇收視冠軍。

智鉉寓飾演集團會長兼單親三寶爸，因喪偶而封閉內心，與孩子的互動充滿隔閡，直到遇見身世乖舛的李世熙，結下冤家般的緣分。李世熙誤把上山散心的智鉉寓當成變態，還拿保溫瓶攻擊他，豈料卻陰錯陽差進到他家擔任住宿教師，展開半同居關係，曖昧不明的情愫漸漸產生變化。劇中智鉉寓因墜崖意外失憶，變成22歲的大男孩，不記得有3個孩子，也忘了自己曾和李世熙互表心意，得知對方是家教老師後，總對著她喊「朴老師姊」，這對「小爸爸」、老師及三個小孩的組合逐漸擄獲觀眾的心。

「國民惡女」朴荷娜與智鉉寓繼《悲傷時愛你》再談三角戀，在《紳士與小姐》飾演智鉉寓前妻的好友，同時擔任管家，在好友病歿後開始以女主人自居，相信自己會成為智鉉寓的新任妻子，為此學了各式各樣的興趣，但是智鉉寓始終對她沒興趣。李世熙出現後，朴荷娜感受到自己的地位被威脅，想盡辦法要將她趕走，趁智鉉寓失憶之際，朴荷娜誆稱2人早有婚約，想藉此成為真正的女主人。

智鉉寓2012年與劉寅娜演出《仁顯王后的男人》爆紅，直到2021年主演《紳士與小姐》奪下KBS演技大賞，是他演員生涯中的首座大獎，他感動表示：「沒想過會拿到這麼大的獎，我只是代表《紳士與小姐》獲得這個獎。」製作團隊表示，智鉉寓給人的感覺與本次的角色設定相當接近，一個企業的領導人，有著沉穩的氣質以及深層演技；李世熙自2015年出道以來大多演出網路劇或是配角，這次在數百位試鏡者中脫穎而出，完美詮釋了「朴端端」這個角色，也讓她在韓國爆紅。

《紳士與小姐》今（10日）起，每週一至週五晚間8點至10點在東森戲劇台播出。