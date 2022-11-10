民進黨新北市長候選人林佳龍今日下午在前立委呂孫綾、議員賴秋媚、議員候選人李宇翔陪同下，在泰山區及五股區進行車隊掃街。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今日下午在前立委呂孫綾、議員賴秋媚、議員候選人李宇翔陪同下，在泰山區及五股區進行車隊掃街，林佳龍提及，五股、泰山有不少北上打拚的中南部鄉親，這次各縣市旅北同鄉會都表態要支持他，而新北市還沒有出過雲林子弟擔任首長，因此此次雲林同鄉會的理事長也喊出「雲林人大團結，72年來第一戰」。他直言，新北市長選舉就是雲林人的選舉，務必展現大團結。

林佳龍被問到，五股泰山較偏藍，他是否有應對的競選策略，林佳龍說，五股泰山有很多北上打拚的鄉親，包括我們雲林很多的同鄉都在這裡奮鬥，因此他針對五泰地區提出具體政策，就是把五泰輕軌提升為中運量捷運，而且延長路線，一邊接到三重、蘆洲，一邊接往新莊、板橋、土城，讓五泰輕軌提升為「溪北捷運」，也就是新北自己的縱貫線捷運路線。

林佳龍也提及，五泰地區包括新莊，有特別多被拆遷的工廠，他為此提出具體輔導政策，並開始受理登記，希望所有被拆遷的企業和員工，能找到新的工業區土地，這部分他過去在台中市長任內就很有經驗。

林佳龍批，新北市長侯友宜拆了很多工廠卻沒有配套，讓這些業者無路可走，這部分也造成很大的民怨。

另外，林佳龍說，旅新北的雲林同鄉會和各縣市同鄉會都有集會，決議全力支持他來當選新北市長，在新北就有80萬雲林子弟，再加上來自各縣市的鄉親，新北市將近一半的人口，都是中南部來到新北打拚，「出外人會互相疼惜」。特別是新北市從台北縣時代，有72年地方自治選舉的歷史，還沒出過雲林子弟來擔任首長，所以這次雲林同鄉會的理事長就喊出「雲林人大團結，七十二年來第一戰」。

林佳龍強調，新北市長選舉就是雲林人的選舉，要展現大團結，而先前游錫堃參選新北市長時，組織了旅新北各個同鄉會，後來也集會做成決定，這次要全力來挺林佳龍，所以很多鄉親已經開始幫他打電話催票，希望最後能夠讓所有鄉親都能出來投票，支持林佳龍。