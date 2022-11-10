和碩召開法說會公布第三季財報與未來展望，第三季獲利年增近一倍、EPS為1.97元，明顯優於飽受缺料困擾的去年同期，不過仍沒回到2019、2020年同期都有兩元以上的水準，首度面對投資人的和碩雙執行長鄭光志、鄧國彥預期第四季通訊與車用營收將比第三季成長。

和碩表示，受惠於消費性與通訊產品需求放大、重要子公司對獲利貢獻佳，和碩第三季毛利率4.5％，創下自2016年以來同期新高，營益率2.2％同樣是2016年同期新高，加上來自於立訊的金融評價損失在第三季並不多，第三季稅後純益為52.65億元，年增97.3％、季增69％，EPS為1.97元，累積前三季稅後純益為100.49億元，年減20.8％，EPS為3.77元。

面對第四季與明年展望，首度公開面對投資人的和碩法說會雙執行長鄧國彥、鄭光志表示，第四季車用與通訊產品合計將會優於第三季，運算與消費性產品則進入淡季，並看好2022、2023車用營收都能維持雙位數年成長，並喊出2023～2025年間車用一定會有新客戶加入，而去年飽受缺料衝擊的消費性電子業務，則預期2023年將在新機種加入、缺料情況緩解下，明年將是「 穩中求進步」，PC為主的運算產品業務今年下半年拉貨力道減緩，而這趨勢將在明年持續一陣子，預計2023年下半年整個市場狀況應該會較明朗，通訊產品則將持續配合客戶，公司內部除了持續提高產能利用率外，也同步進行生產地點調整，和碩過去在5G技術投入大量人力研發，預計2023年在基地台、專網將有些生意。