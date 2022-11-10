受市場供需波動、運價修正等因素影響，萬海航運（2615）10月合併營收149.87億元，月減19.37％、年減38.84％，連續四個月衰退；累計前10月營收2,344.22億元、年增28.9％。

展望後市，萬海表示，第四季為亞洲傳統旺季，近期觀察到亞洲區間出口動能轉強，加上農曆過年時間比較早，預估第四季到明年農曆過年前出貨都會不錯。

因應市場面臨價量修正期，萬海一方面持續優化航線因應，在競爭激烈的美西線，之前旺季美西每周發三到四班，目前配合淡季市場需求，調整為每周發二班。

另方面，換上新的節能船交船，大幅降低單位成本，增加萬海的競爭力，將配置在美西等航線，取代到期成本比較貴的租船。

萬海今年新造節能船12艘，已交8艘，年底前還有4艘新船待交，包括3艘3,013TEU、1艘13,100TEU，加上二手船8艘，全年共交20艘船；明年新造節能船20艘，包括10艘3,000TEU、10艘13,000TEU，加上新購置台船4艘3,000TEU，總計交24艘。