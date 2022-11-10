華孚(6235)今年前3季EPS達1.11元，已經超越去年全年的業績表現。主要受到電動車終端需求拉貨，以及公司產能擴增等因素。華孚目前營收結構中，約有近85%屬於車用相關產品。華孚表示，整體市場的電動車需求仍尚未被滿足，這也提供了公司業務成長的空間。

華孚第3季單季合併營收為新台幣10.89億元，較第2季單季的9.21億元增加18.27%；相較於去年同期的6.59億元增加65.37%。111年第3季單季稅後淨利為新台幣8752萬元，較第2季單季的1534萬元增加470.47%；相較於去年同期的1742萬元增加402.42%；111年第3季單季每股稅後盈餘為新台幣0.5元，較第2季單季的0.09元增加455.56%；相較於去年同期的0.10元增加400%。

華孚今年前3季合併營收為新台幣29.37億元，較去年同期的19.59億元成長49.93%；111年前3季稅後淨利為新台幣1.93億元，較去年同期的7534萬元增加156.42%；111年前3季每股稅後盈餘為新台幣1.11元，相較於去年同期的0.44元增加152.27%。