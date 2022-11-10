程曦資訊(6898)10月合併營收為0.7億元，年增20.4％，受惠政府與企業客戶關係管理（DCRM）服務量持續增長，累計前10月合併營收8.24億元，年增37.18％，續創歷年同期新高。

程曦深耕DCRM多年，客戶泛及政府單位、國營事業，以及電商、美妝、科技等各大產業，公司目前經常性的年約客戶挹注整體營收逾8成，年約客戶的續約率更高達9成；隨客戶數量增加，公司服務經濟規模日漸顯現，除經常性服務的營業收入逐步成長外，近年受新冠疫情反覆的影響，公司公部門防疫紓困相關的專案合約訂單亦大幅增加，雙雙挹注公司維持穩健成長。

跟隨未來企業（Future Enterprise）的發展趨勢，將推進企業對數位科技的投資，據IDC（國際數據資訊有限公司）預測，2022年全球用於商業實踐、產品和組織數位轉型的科技支出將達到1.8兆美元，數位轉型科技投資支出可望在2022-2026年維持年複合成長率（CAGR）達16.6％。程曦擁有純熟的營運管理團隊與快速應變的經驗能力，對客服系統及營運作業的掌握度極高。同時公司具備原生技術、雲端服務、營運Know How及流程管理的整合能力，透過數位工具，結合營運、數據及服務等管理優勢，有效協助客戶提升服務品質，強化顧客關係經營，達成數位轉型目標。

程曦對整體營運展望持樂觀審慎態度，主要在於政府機關與民間企業積極數位轉型，將持續推動公司營運向上攀升，且受惠公部門的行政預算規劃，大部分合約將於年底完成，預估第四季的營收表現將可望持續成長；此外，台灣數位轉型產業逐步朝向專業化服務發展，為滿足客戶多面向需求，預估未來將有更多虛擬整合的綜合型服務發展契機，公司將持續經營年約服務客戶，並增加客戶廣度，提升服務效度，拓展較高毛利的專案客服委外業務，為整體營運再添成長動能。