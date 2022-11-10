消費性電子市場低迷，庫存調整持續下，聯發科(2454)10月營收333.8億元，年減少10.77%、月減少40.99%，創下近20個月新低。

聯發科10月營收333.8億元，年減少10.77%、月減少40.99%，創下2021年2月以來新低；累積前10月營收為4739.86億元、年增加17.86%。

聯發科保守看待第四季在全球總經環境及市場需求的不確定性下，多數客戶下單仍然保守，預期客戶的這些調整對聯發科業務的最大影響將會反應在第四季，惟聯發科目前已觀察到較早進行大幅度庫存管理的客戶在第四季已恢復部分的拉貨動能，這可能表示在2023年上半年將有機會看到更多補庫存的需求。

聯發科預期第四季營收以美金對台幣匯率1比31.5計算，將在1080億至1194億之間，與第三季相比，下降約16%至24%，與去年相比，約減少7%至16%。營業毛利率預估將為48.5%±1.5%，費用率預估將為31%±2%。

聯發科日前甫發表全新旗艦晶片天璣9200，法人表示，儘管聯發科於2021年起搶食部分高階處理器市佔率，但隨著高通將高階8系列、中高階7系列產品全數轉回台積電(2330)下單後，預期後續聯發科高階處理器市佔率成長空間相對有限，預估聯發科短期營運動能疲弱。而聯發科對守高通也預計在11月15~17日將推出旗艦級晶片Snapdragon 8 Gen 2。