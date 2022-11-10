37歲女星柯佳嬿外型清新、演技精湛，曾以《必娶女人》、《想見你》拿下兩座金鐘戲劇節目女主角獎。近日，她結束工作後，到河濱公園溜滑板運動，一旁慢跑的民眾似乎沒察覺到大明星就在旁邊！

全球疫情走向穩定，國門上月重啟，柯佳嬿3周前到英國旅遊，回台不久後上工，昨（9日）在IG分享下班後的日常，開頭先用雙關語「你好之滑」，取電影《你好，之華》的諧音，展現幽默的一面，接著進入正題，寫道：「下班到河堤用滑板散步，晚餐吃了溫馨的家常菜，飯後以義美的霜淇淋做為今日總結。簡單又完美的一天。」

影片中，柯佳嬿戴著帽子、口罩，身穿休閒服和平底鞋，在路上流暢地溜著滑板，架式駕輕就熟，讓許多網友感到驚艷，紛紛讚嘆：「你好厲害哦」、「看來姐姐是滑板天才」、「帥氣」、「滑板好酷喔」、「姊姊身材好好，可帥可甜可加鹽」。

值得注意的是，柯佳嬿滑滑板時，旁邊有個專心慢跑的路人，似乎沒發現大明星的存在，不少網友都替他惋惜：「旁邊夜跑的怎麼不回頭看看，錯過仙女滑板了啦」、「換作是我，肯定不跑步了」、「那位先生，你後面是柯佳嬿（尖叫～～）」

也有網友好奇掌鏡者是否為老公謝坤達，常跟坤達在工作場合碰面的網紅蔡哥留言：「我大哥好會拍」，其餘網友則搞笑地表示：「達哥又在後面跑了嗎？」、「達哥追拍很辛苦」、「又是很拚的主持人掌鏡」。