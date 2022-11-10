中共20大結束之後，愈來愈多的消息認為大陸即將動用武力解決台灣問題，兩岸兵戎相見的氣氛持續升高。大陸研究台灣問題的資深學者、廈門大學台研院特聘教授劉國深認為，如果大陸方面放棄使用武力，在現實的國際和國內政治社會環境中，必然意味著台灣問題的失控和兩岸關係的失序，和平統一將變成政治空談。

劉國深接受《中新社》專訪時指出，從歷史來看，中共爭取和平統一的大政方針不會改變，因為這是兩岸中國人的最佳選項。儘管中國政府和平統一的大政方針沒有變化，但兩岸和平統一進程卻面臨新的嚴峻挑戰。中國政府以非和平方式解決台灣問題的能力空前增強，這也是台獨勢力和外部勢力感到不安的原因之一。

劉國深指出，中國政府向來以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，過去如此，現在如此，將來亦是如此。但是，「決不承諾放棄使用武力，針對的不是台灣同胞，這一點必須不斷強調。」中共20大對黨章作出修改，增加了「堅決反對和遏制台獨」等內容，既是對台獨分裂勢力的震懾，也是中共對自身更加明確的鞭策和要求。

劉國深說，實際上兩岸同屬一個中國已經從史方面系統地趨於落實，台灣地區越來越歸於中國特別行政區的應有角色和實際地位。

對於今年8月中共發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，劉國深認為，白皮書提出統一後經中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構等具體政策願景只是各種「可能安排之一」，大陸方面重視台灣同胞的感受，這一點從過去十年大陸領導人的涉台講話中可以清楚地感受到。因此，兩岸統一後，台灣同胞的利益和尊嚴完全可以得到更好的保護和提升。

他說，「一國兩制」台灣方案至今仍然是開放式，有很大的想像空間。但在具體的制度安排方面，台灣有識之士可以在兩岸各界協商過程中提出更加符合實際的具體建議意見。

劉國深認為，一段時間以來，西方和島內某些勢力宣揚「一國兩制」失敗，持續造謠抹黑，造成島內民眾對其內涵瞭解甚少，誤解很深。其實「一國兩制」在港澳地區的實踐總體上是成功的，這一點國際社會自有公論。在和平統一的大背景下，台灣地區的「一國兩制」將比港澳更加寬鬆，台灣同胞的利益將得到最大程度的保障。