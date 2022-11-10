台中市議員林祈烽接獲投訴，指近來台中車站周邊有街友晚上在商家騎樓下睡覺，到了白天還橫躺在騎樓上不醒人事，林祈烽質疑，市府社會局是否有協助收容街友？還是只是在忙選舉？要求市府想辦法協助或安置。社會局表示，台中車站周邊社工每周訪查3到4次，也定期清除廢棄物品或雜物，並已成立中繼住宅，提供50床位給更多有就業意願的街友居住。

民眾投訴指出，每天早晚經過台中火車站周邊，看到有許多街友在火車站附近聚集，但認為是大都市的常態覺得沒什麼，但近來有些街友就會聚在一起喝酒，晚上選擇在商家的騎樓下睡覺，到了白天，還橫躺在騎樓中間，已明顯妨礙民眾通行，有些女性民眾經過，還會刻意避開寧願走到馬路上。

投訴民眾指出，希望市府能夠經常派員巡視勸導，或是找一個地方讓街友晚上有一個棲身之所，不要讓他們在寒冷的冬夜縮在商家的騎樓下睡覺。

市議員林祈烽表示，以前台中火車站旁還有人行地下道時，一些街友都會在地下道內過夜，地下道填平後，街友無處可去，只能各找地方棲身，他就曾接獲里長通報，西屯區的幾座公園，晚上都會有街友在公園內過夜的情況，呼籲市府社會局要想辦法協助或安置街友。

社會局指出，場管單位及各機關持續推動「台中火車站周遭維護專案計畫」，每周1次聯合會勘，社工每周查訪3-4次，也定期清除廢棄物品或雜物，維護市容觀瞻與維持街友生活需求。

社會局表示，除勸導街友維持個人與周遭環境整潔，勿長時間佇留影響他人使用公共空間權益，也積極推動居住方案，目前已成立7處中繼住宅，提供50床位給更多有就業意願的街友居住。