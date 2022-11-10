有關館長陳之漢在直播中哭訴，7家公司同時被查稅，財政部澄清。與事實不符。

財政部表示，目前該部所屬賦稅署及各地區國稅局就陳之漢先生經營之公司均未有派案查核紀錄或經檢舉案件，媒體報導對館長公司查稅乙事，尚非事實。