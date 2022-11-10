館長哭訴7家公司同時被查稅 財政部回應了 17:572022/11/10 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 館長陳之漢在昨日直播中表示，自己旗下七家公司同時被查稅，財政部澄清。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關館長陳之漢在直播中哭訴，7家公司同時被查稅，財政部澄清。與事實不符。 財政部表示，目前該部所屬賦稅署及各地區國稅局就陳之漢先生經營之公司均未有派案查核紀錄或經檢舉案件，媒體報導對館長公司查稅乙事，尚非事實。 青安貸款優惠半碼將屆 料至少延半年 5張千萬發票沒人領 財政部公布店址要找幸運兒 館長崩潰大哭！名下7公司被查喊「求求民進黨饒過我」 他酸：可憐哪 #查稅 #財政部 #館長 #陳之漢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長拒賣瑕疵外套怒槓製衣商 二審逆轉獲賠243萬元 07:422022/11/01 社會 對歐日出口創高 陸港最弱 04:102022/11/09 財經要聞 租賃契約由承租人負擔所得稅扣繳「要這樣報稅」 10:352022/10/31 房市新訊 別錯過財神爺 勿踩發票兌獎雷區 04:102022/10/31 生活新聞 自動販賣機明年起要開發票 輔導期1年者逾9成可執行 17:412022/11/04 財經 犀利質詢讓蘇貞昌暴怒 他透露「起風了」：人民不會永遠被蒙蔽 08:252022/11/02 政治 國安基金護盤 財部：初步發揮了穩盤效果 19:092022/11/02 財經 基本生活費調高 明年230萬戶有感減稅 04:102022/11/03 財經焦點 財長蘇建榮：國安基金護盤有功 04:102022/11/03 財經要聞 台南捷運藍線一期 最快2024年開工 04:102022/11/08 地方新聞 「這原因」報繳房地合一所得稅「沒那麼容易」 11:482022/10/31 房市新訊 第4季出口恐現負成長 近2年半首見 04:102022/11/07 財經焦點 7年首見 下半年出口不如上半年 04:102022/11/09 財經焦點 基本生活費調高＋綜所稅調整 財政部：減稅利益逾百億 17:262022/11/02 財經 基本生活費19.6萬 明年報稅適用 04:102022/11/03 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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