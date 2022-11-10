漢來美食（1268）季報出爐，第三季營收10.4億元，為去年同期1.5倍，創單季歷史新高；第三季稅後淨利1.02億元、每股盈餘2.42元，反轉去年同期尚在疫情降級復甦期的虧損陰霾。累計前三季營收26.14億元，年增33.8％，稅後淨利0.42億元，每股盈餘由上半年的虧損轉正為1.01元。漢來美食並公告10月營收3.53億元，月減9.05％、年增23.89％，累計1～10月營收29.67億元，年增32.6％，持續朝挑戰疫情前業績邁進。

展望後市，疫情趨緩，民眾生活回歸常軌，外食餐飲市場復甦，隨著百貨周年慶活動及尾牙春節需求陸續展開，加上新品牌「溜溜酸菜魚」開出紅盤的漢來美食年底前動能持續滿檔，推升營收持續仰攻。

7月起因民眾用餐信心回升，漢來美食營收即以兩位數的月增幅度持續加溫，9月業績並有月餅禮盒及名人坊主廚鄭錦富富哥來台的重量級活動的加持，使第三季單季營收10.4億元寫下年增1.5倍、季增93％及單季創歷史新高的佳績。

看好後續尾牙春節商機，漢來美食集團旗下品牌餐廳也開始早鳥佈署除夕年菜優惠搶客，全力搶攻除夕圍爐宴及外帶年菜的餐飲需求，目前顧客預約訂位情形熱絡，每年除夕夜一位難求的「漢來海港自助餐廳」今年開放預訂後，全台7家分店除夕當晚兩輪同樣以不到一個小時速度被搶訂一空。

而「漢來宴會廳」與「巨蛋宴會廳」將以主題之夜包裝，推出盛大的百桌除夕圍爐宴與民眾團圓過好年，預計分別席開120桌、130桌，有全席27,999元（12人）、與半席1,4999元（6人）兩種餐價，目前也都已有超過7成以上的預訂。同時並同步推出外帶年菜組，一次提供6菜1湯1甜品的豐富團圓餐組合，原價9,888元，12月31日前享早鳥9折優惠價8,899元，預估目標上看500組，2022年全年營收可穩定朝挑戰疫情前業績邁進。