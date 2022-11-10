momo富邦媒（8454）10日公告10月合併營收約為新台幣77.1億元，締歷史同期新猷，年增達16.3％。累計1～10月合併營收793.4億元，較去年同期成長16.4％，再次刷新歷史同期最佳表現。

momo網路購物10月份營運續創佳績，年增達18.1％，業績佔比為全公司營業額的95.3％。優異的表現，其一受惠於《18週年慶》熱絡的買氣，而momo專櫃美妝也於檔期活動中強力助攻，集結全站800大知名專櫃品牌力，推出超過3萬件商品限時優惠活動，為週年慶銷售添柴火；其二，10月份迎來國境正式解封，旅遊商機買氣爆棚，無論是行李箱或旅行配件等都有彈跳式的銷售成長；隨著國人網購習性的養成，加上momo持續豐富多元商品選擇，站內FMCG快速消費品如衛生紙、尿布、保健食品、寵物用品等銷售皆穩健成長。

11月份網購盛事《momo雙11超狂購物節》正引爆年度最強採購潮，暖身慶首日業績不到十分鐘即創下破億銷售佳績，活動開跑至今業績年增突破兩成，更較日均業績成長超過兩倍。

進入momo雙11正慶火熱最高潮，消費者不容錯過的神隊友召集重頭戲「組隊賺3.5％回饋」現正強力募集中，截至目前隊伍數已較去年同期成長40％。

富邦媒強調，11月11日當日團隊達3人以上、3人以上有消費，且團隊消費累積金額達指定門檻即享最高3.5％回饋；全團成員皆刷momo卡並共同累積消費滿11,111元，還可瓜分1,111元momo幣加碼獎勵。

萬眾矚目雙11超狂回饋也將於11月11日正式登場，當日momo全通路不限金額下單，免登記就有機會成為「11份亞洲不設點雙人來回機票」以及「111份國內五星飯店住宿券」幸運得主之一。此外，11月10日前預先將喜愛的商品加入購物車，並於11月11日當天下單並完成抽獎登記，有機會讓momo為你買單（上限為10,000元momo幣／人）。

雙11網購神卡「momo卡」也來助陣，今年雙11 momo卡超優回饋再升級，除全站筆筆5％回饋無上限，更攜手2,000大品牌夥伴加碼堆疊最高10％無上限回饋，還有「不限金額、免登記、無上限」三大回饋優點。