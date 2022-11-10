雙11購物節明（11日）登場，飯店、餐旅業紛紛舉辦優惠活動搶商機。晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館以及宜蘭礁溪館將在11月11日上午11點11分推出只賣3天的限時優惠，「春節超值1+1」重磅回歸，住房期間適用於明年1月20日小年夜至1月29日大年初八的熱門檔期，吸引旅客揪親友一起來過新春假期。

以詢問度爆棚的捷絲旅宜蘭礁溪館為例，限時優惠活動中，春節連訂2間溫泉雙人客房，平均每人最低只要2080元起，就可以享受溫泉度假飯店住宿、恣意享受客房專屬超大景觀湯池享美人暖湯，以及豐盛吃到飽自助式早餐，旅人歡樂迎新春。

漢來美食旗下13大餐飲品牌推出超過20款超殺優惠，搶先在即日起至11月13日於自家「來美食APP」舉辦「食尚品味節」整點限時限量搶券活動，買1送1、全品牌75折券、第2件1元等超殺優惠，年末大力回饋會員；凡下載註冊成功之來美食APP會員，皆可在即日起至13日每天中午12點及晚上6點，搶領限量品牌專屬優惠券。

深度旅遊電商平台KKday則於11月推出「雙11狂歡慶」活動，包括雙11優惠住宿方案、再贈111點KKday Points點數回饋，更週週加碼快閃特惠，優惠最低25折起；為迎接年末聖誕及跨年檔期，更同步祭出多項聖誕節慶與跨年出遊優惠商品，首推去年秒殺的101跨年演唱會煙火秀奢華2日遊，享受圓山飯店國宴和入住5星飯店，倒數後還可以選擇到宜蘭龜山島或新竹雪霸農場迎接元旦日出。此外，即日起至12月4日還加碼推出「週週快閃特惠方案」。