隨著網路購物發展逐漸成熟，近年來許多人都會在品牌官網買東西。一位網友表示，最近他透過官網買了一雙鞋，試穿後發現左右腳的鞋墊大小不一樣，沒想到客服人員竟回應，因為他已經穿著落地，鞋墊大小不影響穿著、不屬瑕疵問題，因此不給退貨，但明明商品還沒有超過7天鑑賞期，讓他相當氣憤。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他在某家品牌官網購買了一雙鞋子，不過因為左右腳鞋墊大小不一樣，讓他覺得穿著不舒服，因此詢問客服希望退貨，沒想到客服竟然回應，因為他已經落地所以無法退貨，「鞋墊大小並不影響商品穿著，不屬於瑕疵問題」。

一名網友因為鞋墊大小不同想要退貨，店家卻表示已落地不給退。（翻攝自爆怨2公社臉書）

原PO不滿的說，他就是感覺有影響穿著，「兩隻腳鞋墊如果都一樣小我還沒那麼X，兩隻鞋子給我一大一小的鞋墊，是在哈囉喔？還沒過鑑賞期就換已落地來壓我！」

對此，許多網友紛紛回應，「鞋墊大還可以剪，小要怎麼穿，客服很瞎耶」、「想要呼嚨而過，錢收到根本不想理你」、「哇，大公司的鞋墊一大一小，好特別喔」、「不給換鞋墊就退款」、「你應該先搞清楚落地是落在自己家的地板上還是外面的地上吧」。

事實上，通常網購享有7天鑑賞期規定，不過已拆封之個人衛生用品不算其中，另外若商家有事先告知，可能也適用於7天鑑賞期的例外狀況。