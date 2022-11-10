有藍營側翼在網路上指民進黨桃園市長候選人鄭運鵬發放走路工，國民黨桃園市長候選人張善政說，這都是民進黨的奧步。對此，鄭運鵬今天下午表示，相信過去大家對選舉的經驗，賄選幾乎是國民黨的專利。

他說，賄選幾乎是國民黨的專利，包含賄選連帶處分國民黨的這個比例跟金額，大概一定是全台灣最高，所以國民黨的側翼跟新的參選人們在這一段時間裡，對於鄭文燦市長的政績，對於他個人無所不用其極的抹黑，這一點很遺憾，希望選舉回歸正面，回歸政策，不要使盡一些奧步，騷擾的戰爭，選民不會認同。

對於前高雄市長韓國瑜今晚將再度赴桃園站台輔選，鄭運鵬表示，韓國瑜是國民黨很重要的政治領袖，他也是在2020年跟張善政搭檔參選總統、副總統的好兄弟，所以，國民黨找韓國瑜出來助選這非常正常，他也相信韓國瑜對國民黨的凝聚力有一定的幫助，只要是正面的，跟政策有關的都歡迎他，即使是不同的陣營，也希望他們可以多多關心桃園。