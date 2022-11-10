台達電子工業(2308)10月合併營收為355.3億元，月減4%，展望第4季，台達執行長鄭平表示，今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢。

受到十一長假等因素影響，台達10月合併營收為355.3億元，月減4%，年成長35%，累計前10月合併營收為3143.13億元，年成長22%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔台達10月營收60%，基礎設施約佔26%，自動化約佔14%。

台達前3季合併營收為2787.83億元，年增12.07%，稅後盈餘為247.55億元，年增20.53%，每股盈餘為9.53元。

展望第4季，鄭平表示，今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢，明年亦是規劃成長。

在毛利率方面，台達董事長海英俊表示，毛利率跟營收規模有關，如果第4季營收維持千億元，可能可以維持30%，第1季因是淡季且逢農曆年，營收及毛利率會下來一點。

儘管明年全球景氣展望趨於保守，近期伺服器、電動車亦傳雜音，海英俊及鄭平還是看好兩大產業前景，預期明年兩大業務均可維持成長趨勢。