前文化部長鄭麗君（右）10日到新竹市力挺沈慧虹，坐上光榮車隊陪同掃街。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹10日邀請前文化部長鄭麗君、立法委員林昶佐接力光榮車隊掃街。鄭麗君強調，過去在文化部長任內見證新竹市蛻變，8年來新竹市指定4成文資，顯見新竹市府團隊對文化保存的用心。

沈慧虹表示，距離投票日不到16天，她會持續加油，繼續拚，一步一腳印，爭取新竹市民支持。今天下午陸續邀請到前部長鄭麗君與立委林昶佐的人氣都相當高，日前很多看車掃直播的網友都在敲碗，說什麼時候才能請到他們來新竹，今天還有支持者特別帶著「鄭麗君部長我愛你」的牌子到場，未來還有許多來賓來合體車掃，團結相挺沈慧虹。

鄭麗君表示，很開心到新竹市為沈慧虹加油打氣，過去她文化部長任內，與大家一起見證新竹市的蛻變，是5星級治理典範，這樣的新竹經驗更有沈慧虹近8年的貢獻，她也相信未來沈慧虹會帶領新竹更進步，讓新竹市成為國際一流城市。

鄭麗君談及，新竹有台灣重要產業聚落，是文明世界的科技新都，更是文化古城，且新竹市是全台文資密度最高的城市，在過去8年就指定4成文資，包括六燃、少年刑務所、將軍村等，顯見市府團隊對文化保存的用心，此外還有文化設施軟硬體的提升計畫，如國際展演中心、總圖書館、影博館等。

她說，沈慧虹有32年公務生涯，多領域的專業經驗，個性溫暖、富有同理心、人文關懷，參選以來更提出交通、產業、科技各面向政策，致力提升城市的生活品質、教育文化及人才軟實力。

鄭麗君強調，她特別敬佩沈慧虹提出的3項文化政策，文資新生、生產在地內容，支持年輕人紀錄在地故事，還有打造故事平台，促進跨域發展文化產業，打造新竹文化城市品牌，也期待未來新竹市持續蛻變、進步。

沈慧虹則表示，感謝鄭麗君在部長任內對新竹市文化如數家珍，過去8年在中央地方攜手合作下，完成六燃、南大路與中央路上的警察宿舍等處，文化不只是留下古蹟，更重要是人和生活結合，也感謝鄭麗君過去作為最好的推動者，讓地方充滿信心，城市生活再造，有最先進科技也有最溫暖的文化，才是真正的新竹生活。

她說，這個星期一她剛發表文化政策，從3大面向建構新竹文化，包括「生產在地內容」，以青創勇氣金搭配諮詢服務站，鼓勵更多青年紀錄在地故事。

其次是「打造故事平台」，結合竹塹文學獎、東風音樂祭與在地劇團等讓跨域創作者合作，並透過如策展、市集、好物包裝等市府資源建立文化城市品牌。

再來是「文資新生」將針對日本海軍第六燃料廠、新竹少年刑務所職務官舍群與新竹神社3處進行主力重點修復、活化。