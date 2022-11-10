憑藉《王者理查》奪得新科奧斯卡影帝的威爾史密斯（Will Smith），在典禮上的掌摑事件後，首部作品終於要在年底上映，新片《自由路上》再次挑戰演出真人真事改編、備受關注的黑奴解放議題影集。

該片靈感來自一張發人深省的真實照片「被鞭打的彼得」，由威爾史密斯飾演的黑人奴隸彼得，為了摯愛家人和自由之身不惜付出一切，穿越路易斯安那州的沼澤，躲避重重追擊，冒著生命危險脫逃，展開一段充滿愛與堅忍的驚險旅程。

《自由路上》由導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）執導，故事背景為19世紀中期前，黑奴遭到極不人道的虐待，照片揭露後被廣大媒體報導刊載，轟動全球，又一次的提醒世人黑奴所受到的殘忍迫害，也更鞏固了美國廢奴制度。

安東尼法奎執導《震撼教育》曾助丹佐華盛頓奪下影帝，憑《私刑教育》也為自己奪下有色人種促進協會形象最佳導演獎，該系列電影也成為叫好叫座的作品。都深為有色人種的安東尼和威爾都表示這部電影要展現爭取自由的決心與毅力，近一步呼籲現今人存在的有色人種被不平等對待的事實。

電影《自由路上》12月9日Apple TV＋上線。