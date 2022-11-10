地球首位意外的「星際訪客」，近日天文學家終於證實是2014年撞擊地球的流星CNEOS2014-01-08，它來自另一個恆星系統，比之前著名的星際訪客Oumuamua （A/2017 U1）早了3年，且當時有關軌跡紀錄資料，還被美國國防部（DoD）列為機密。

據美國太空網站《Space.com》報導，2014年1月8日，一顆寬度90公分的迷你流星CNEOS 2014-01-08，以時速21.6公里速度闖入地球大氣層，並在巴布亞紐幾內亞附近的海域上空爆炸，科學家發現它的運行軌跡非常獨特，可能不是太陽系內的天體。

現在，研究人員對CNEOS 2014-01-08路徑進行重新模擬，並評估其與太陽系行星的引力相互作用，最終證實它來自太陽系以外的天體。

2019年研究人員從NASA近地天體研究中心（CNEOS）目錄中發現了這顆流星。然而，當時有關軌跡紀錄資料被美國國防部列為機密，直到今年3月，美國國防部發表一份聲明，肯定科學家的研究成果，同時鼓勵研究找尋它的故鄉。

由於CNEOS 2014-01-08這顆小流星在巴布亞紐幾內亞附近海域上空爆炸，部分碎片可能落入海中，研究人員計畫明年打撈，試著找到隕石樣品。

此前已知最早闖入太陽系的著名小行星Oumuamua，於2017年飛掠地球，寬約200公尺，呈雪茄狀，其特殊形狀一度讓人懷疑非自然天體，甚至有人猜測它是一艘外星飛船；一年後，又發現另位太空訪客為500公尺寬的2I/Borisov星際彗星，當時在天空出現不尋常的軌跡。

研究人員認為，來自太陽系外的星際岩石約10年會撞擊地球大氣層，且分析這些流星化學物質，也有助於認識遙遠的恆星系統。在星際訪客如此頻繁的上門，可能代表35億年前在地球萌芽的生命種子，有可能來自另一個恆星系統。