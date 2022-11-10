曾被封「文壇4大天后」的百萬暢銷作家小彤（原名：楊美惠），擔任過感情節目特別來賓，表現犀利與幽默兼具，非常受到觀眾喜愛，在婚後回歸家庭生活淡出演藝圈和文壇近20年，近日她帶著「小彤的愛情短篇系列」華麗回歸，受訪時卻提到過去曾被初戀學長打到住院。

小彤透露自己18歲就遇到渣男，談戀愛談了10年之久，讓她直呼青春都浪費了，根據《自由時報》報導，小彤上大學很快就跟別系學長交往，對方卻花心、酗酒，甚至有暴力問題，交往一年多才發現對方真面目，但男方總用甜言蜜語哄她，交往時甚至還將她打到住院，即使如此她也沒有分手，直到她發現男友劈腿對象是有台灣國語的熟齡酒店妹，這才徹底清醒，心痛直呼「你把我作賤成這樣，我也作賤成這樣。」當晚就頭也不回分手。

之後她認識了現任老公，兩人是她讀研究所時認識，小她3歲的老公是當時的教授，她力讚對方是很棒的伴侶，「他很體貼我，很懂我。找愛你懂你的人很重要，我有時候壓力大、性子急躁，會發脾氣，他知道我的缺點、了解我對自己的要求太高了，會包容我，他是我遇過最懂我的人」，而身為兩性作家的她也會和女兒說找對象要找爸爸這種的，愛家又聰明，「但她就是不喜歡爸爸那型，她喜歡高高、帥帥、瘦瘦的韓風美男」。

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