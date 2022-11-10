美國賓州州眾議員德魯卡於期中選舉前一個月病逝，但初步計票結果顯示，他8日以壓倒性差距連任成功。由於州法規定選票付印後不可更換候選人，將舉行特別選舉填補遺缺。

法新社報導，民主黨籍的德魯卡（Tony DeLuca）是匹茲堡（Pittsburgh）郊區選出的賓州議會眾議員，尋求連任的他於10月9日因淋巴癌辭世，享壽85歲。但因為時已晚，已來不及在期中選舉選票上更改候選人姓名。

目前在已開出的98%選票中，德魯卡的得票率高達86%。

美聯社報導，賓州法律規定，選票開始付印後，就不可因候選人死亡而提出替補人選。本次期中選舉賓州選票付印工作於9月底展開，接下來將舉行特別選舉，以填補德魯卡留下的州眾議員遺缺。

民主黨賓州黨部指出：「眾議員托尼．德魯卡辭世，讓我們極其難過。選民在他身故之後讓他再次當選，繼續展現對他本人，以及他所承諾民主黨價值的深厚信心，這讓我們引以為傲。」