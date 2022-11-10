綠營側翼粉專「無良公關公司」昨(9日)在臉書PO出偽造的藍營「狗仔跟拍」企劃書，遭國民黨台北市議員徐巧芯提告後秒道歉，成為側翼最速翻車現場。隨後徐又發現無良公關在綠營側翼LINE社群中說，關閉帳號是「競辦的人跟我討論後的決定」，似直指與民進黨台北市長候選人陳時中陣營有關。徐巧芯今(10日)在臉書PO圖踢爆，無良公關在去年四大公投期間投300元廣告給焦糖哥哥陳嘉行，還一起直播，看起來關係很好。

徐巧芯今(10日)在臉書發文附圖表示：陳時中認證的「同船人」，剛好也是「陳時中競辦」的焦糖哥哥，可以協助我們破案，找出發散黑函的「無良公關」嗎？你們看起來很好，一起直播，人家還幫你下了300元廣告宣傳欸（雖然最後以倒數第二名慘遭淘汰）！並標註「協尋無良公關」、「歡迎反水」。

2021年12月18日曾舉辦四大公投，在徐巧芯所附的圖中可見，焦糖哥哥陳嘉行以綠營口號「四個不同意，台灣更有力」為題發布影片，而「無良公關」於12月7~10日投下約300~399元新台幣的廣告贊助，曝光次數2000~3000，廣告受眾規模估計值大於100萬人。

徐巧芯稍早則發文強調：無良公關回覆「是阿中競辦要求的」，然後迅速收回訊息，史書華見狀也跟著收回訊息。「當事人都說了，陳時中團隊還想跑啊？」她再次呼籲陳時中陣營自清，針對無良公關指控「陳時中競辦要求他關閉粉絲頁」的發言提告意圖使人不當選及加重誹謗，否則大家就會覺得無良公關講的是真的。徐巧芯並標註「我要看到民進黨提告自己的黨員」，引來8千多名網友爆笑點讚。