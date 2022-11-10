13日下午2點在草屯鎮陳府將軍廟埕，舉辦《Nantou Reborn南投來轉》搖滾音樂祭。（蔡培慧競總提供／廖志晃南投傳真）

13日下午2點在草屯鎮陳府將軍廟埕，舉辦《Nantou Reborn南投來轉》搖滾音樂祭。（蔡培慧競總提供／廖志晃南投傳真）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧，陸續推出青年安居及親職家庭政見，為擴大年輕人參與，11日晚上7點在埔里鎮台糖糖廠，邀請紙風車劇團演出《三國奇遇》；13日下午2點在草屯鎮陳府將軍廟埕，舉辦《Nantou Reborn南投來轉》搖滾音樂祭。

蔡培慧表示，近年積極推動藝文列車進偏鄉，希望讓偏鄉的孩子接受各種文化刺激，啟發孩子們探索的興趣，也藉由親子戲劇活動凝聚家庭親密關係；今年7月開始，陸續在南投、草屯、水里、名間舉辦紙風車藝術卡車表演，壓軸場就在埔里台糖糖廠，由大型劇團演出《三國奇遇》，歡迎鄉親觀賞。

蔡培慧針對18歲公民權表示，《刑法》與即將「成年」下修至18歲的《民法》一致，但《憲法》卻仍留在古老思維，與現實社會脫鉤，希望公民朋友支持修憲複決，讓青年成為承擔社會的主力群體，擴大連結不同世代的觀點，分配社會資源，那是世代正義、也是國際公民社會的趨勢。

為了吸引更多年輕人參與，特別在草屯鎮舉辦《Nantou Reborn南投來轉》音樂祭，邀請拍謝少年、拷秋勤、張睿銓、大支、顏冠希等搖滾樂團演出。另外，高雄市長陳其邁、立法委員蘇巧慧、農村陣線吳音寧、民進黨副祕書長林飛帆等人也將到場助講；當天提供時段讓「有話想說」、「想說就大聲說」的公民肥皂箱，讓民眾暢所欲言。

蔡培慧表示，獨立樂團代表的是年輕人獨特自由的意識，非常可貴，對比其他受言論箝制的獨裁國家，台灣年輕人充分展現創意，就是因為有自由的風氣讓大家徜徉創作，歡迎所有人轉來南投、一起成為翻轉南投的力量。

此外，蔡培慧承諾擔任縣長將打造10座共融遊戲公園，經過與埔里鎮長廖志城討論，將活化有百年歷史的自來水公司第一淨水廠，獲得行政院長蘇貞昌的支持，目前「埔里水道水源地活化創生計畫」正在整建中；蔡培慧表示，完工後的水源地共融公園將結合親水、生態、文化、休憩、觀光，讓小朋友盡情遊戲，大人則可泡腳、野餐或散步，並結合街頭表演及藝文活動。