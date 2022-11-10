在歐洲能源危機延燒之際，美國駛向歐洲的天然氣運輸船，每艘可大賺逾1億美元（約台幣32億元）的破天荒暴利，這種趁火打劫的做法，遭到歐盟各國抨擊。外媒報導，外界認為美國是這次歐洲能源風暴的最大贏家，但美方高層反駁，直指採購天然氣的歐洲能源企業才是瘋狂套利的兇手。

金融時報報導，美國液化天然氣（LNG）出口至歐洲，賺取豐厚利潤，美國公司被認為在其中扮演關鍵角色。連法國總統馬克宏上月也說下重話，「你們（指美國）提供能源，卻要我們付4倍價格，看在友情的份上，不能再這樣下去了。」他認為，美國能源生產商海削驚人獲利並不恰當。

面對歐洲的嚴厲指責，美國不甘示弱予以反擊，美歐雙方互噴口水。

美國能源部助理部長Brad Crabtree受訪時表示，利用美國和歐洲之間價差套利的是歐洲承購商，而不是美國生產商。

Crabtree說，目前的情況是，那些與美國LNG生產商簽訂長期合約的歐洲公司，正在抬高價格，在歐洲市場上賺飽飽。換句話說，狂撈油水的不是美國的LNG生產商，而是總部位於歐洲的國際石油企業和貿易商。

報導指出，歐洲最大的能源巨頭和大宗商品交易商，包括英國石油（BP）、殼牌（Shell）、嘉能可（Glencore）和維多（Vitol），都與美國液化天然氣生產商簽訂長期承購協議。

Crabtree強調，美國絕對以歐洲能夠負擔的價格，來滿足當地需求，「因此我們擔心歐洲認為我們似乎可以控制從LNG中賺取利潤，但實際上我們並沒有。」

美國最大的LNG出口商Cheniere Energy近日表示，該公司位於德克薩斯州和路易斯安那州的產線，約有70%的LNG出口到歐洲，較去年僅30%的比例大幅提升。

此前Business Insider披露，美國公司駛往歐洲的液化天然氣運輸船，一艘可狂撈逾1億美元（約台幣31億元）暴利，讓業內人士大呼「瘋狂」。能源專家透露，美國能源商以約6000萬美元（約台幣19億元）的成本將LNG船裝滿液化天然氣，運抵歐洲後，價格立馬飆升至2.75億美元（約台幣87.5億元）。

不少歐媒批評，美國偽裝成「救世主」，向歐洲國家出售天然氣賺取誇張獲利。