民進黨北北基桃候選人日前共同推出月票1200元的「北北基桃首都通」政見，引發藍營痛批，台北市長候選人陳時中與桃園市長候選人鄭運鵬今天共同在中壢仁海宮參香，鄭運鵬說，4個市一起合作，比國民黨的規畫更體貼、更方便、更全面、更有前瞻性跟未來性。

鄭運鵬說，大首都基隆、台北、新北跟桃園概有1000萬的人口，台北跟桃園的通勤族桃園大概有30萬，互相之間互動只會越來越多，所以這次1200的方案跨了4個市，也跨了台鐵、國道客運、公車、捷運，還有Ubike系統，政府要鼓勵通勤族在首都圈的朋友多多搭乘大眾運輸，四個市一起合作比國民黨的規畫更體貼、更方便、更全面、更有前瞻性跟未來性，所以台北跟桃園的合作這是互相支援，相互之間通學、通勤，通通沒有障礙，大家更喜歡搭乘大眾運具，這是一起的規劃。

陳時中則說，在北北基桃把交通這樣涵蓋進來，換句話說整體的生活圈跟經濟圈更廣，每一個縣市大概都有200多萬人，這樣的經濟規模相對小，北北基桃的交通網一旦建立了，這個經濟規模就到達1000萬，所以在這樣的交通運輸它相對的成本會降低，更重要的是經濟的活動會活絡起來，讓經濟走向正向的循環，對於北北基桃都是一件好事情。

他也說，大眾運輸不但使生活方便也可以節能減碳，有Ubike2.0也一樣把它包含在裡面來，未來的合作會讓交通更方便、經濟的發展更好、交通的阻塞會降低，交通的事故也會減少，一起合作讓北北基桃的經濟體更發達更好。