台中市議會前祕書長陳健楷，涉入議會大樓採購貪污弊案，更一審以陳犯貪瀆3罪，合併判刑16年，二審判13年6月，陳上訴，發回其中2罪，另其中1罪遭駁回判8年4月確定，陳入監服刑，台中高分院更二審10日宣判，其中１項收回扣2588萬元佔工程款4成，判陳10年、7年徒刑，仍可上訴。

判決指出，陳健楷於2004、2012年間分別擔任台中縣議會祕書、台中市議會祕書長，負責台中縣、市議會工程之發包，於2004年間主辦「中市議會新議政大樓建置工程案」時向廠商收受賄賂350萬元。2012年間主辦「中市議會新議政大樓系統建置案」違背職務，向廠商收取回扣2588萬元。

陳健楷於更二審審議期間，均坦承2罪，並與相關證人證述的情節均相符，並有卷內之物證、書證等在卷可證，其犯行明確。

更二審法官認為，陳健楷擔任台中縣議會祕書，及台中市議會祕書長，卻未能潔身自愛，以身作則、慎行自持，嚴守分際，或收取廠商交付之回扣2588萬元，達工程款4成，或收受廠商之賄賂350萬元（另外50萬分給下屬），達工程款約1成，破壞公務員之形象至鉅，造成人民喪失對公務員的信賴。

判決指出，陳在更一審期間否認犯行，在更二審坦承犯罪，符合妥速審判法第7條減刑規定，但收回扣款項佔工程款達1成及4成，間接影響工程品質、且未為繳交犯罪所得等，判處有期徒刑10年、7年並褫奪公權。