天冷喝水少，讓人較難排便，且有民眾疑惑為何每天都吃蔬菜、喝水，仍有便秘問題，醫師表示，膳食纖維對排便影響巨大，不同蔬菜膳食纖維含量也不同，越高越容易排便，原則上，蔬菜顏色越深，膳食纖維越高，因此地瓜葉、龍鬚菜、花椰菜較高，甚至是高麗菜等淺色蔬菜的2~3倍。另外，木耳的膳食纖維極高、是萵苣的5倍，可當有便秘困擾者的優先選擇。

外科醫師鍾雲霓在其臉書上表示，不少患者常抱怨，明明就已經每天吃蔬菜、每天喝水，卻仍有便秘困擾，但蔬菜能否協助排便，關鍵是其膳食纖維含量。膳食纖維分兩類，一為非水溶性纖維，可讓糞便變得蓬鬆、增加糞便體積，一為水溶性膳食纖維，可軟化糞便，兩者加總，才能讓糞便在腸道中順暢滾動、順利排出體外。

她表示，基本上，顏色越深的蔬菜所含的膳食纖維越高，例如地瓜葉、龍鬚菜、花椰菜這類深色蔬菜，膳食纖維含量都較高，甚至是高麗菜、萵苣這種淺色蔬菜的2-3倍。她並指出，外觀糊糊、似乎無膳食纖維的木耳，反而膳食纖維豐富、是萵苣的5倍。

她並表示，國健署建議民眾，每天攝取纖維量至少要25-30克，大約就是捏扁後仍有2顆拳頭般的大小，因此有些人不解每天吃好多生菜沙拉仍會便秘，「是因為生菜外觀雖蓬鬆，但壓扁可能只有1/3個拳頭大，」亦即膳食纖維量仍不足，無法讓人順利排便。