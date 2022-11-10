新竹房價飆漲，追上新北，漸與新北並列成為全台房屋總價僅次於台北市、全台第二高的縣市，根據內政部實價登錄資料顯示，三年前新北總價中位數房價比竹縣貴450萬元，去年底新竹縣已追上新北，近三季以來，二地互有高低，新北與竹縣房屋加車位中位數都超過1,400萬元。

統計顯示，三年前新北市住宅（含車位）總價中位數為1,275萬元，今年第二季為1,420萬元，三年間房價上漲145萬元；同時間新竹縣總價中位數則從825萬元，上漲到1,408萬元，三年間房價上漲583萬元，房屋總價已經追上新北。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區受到科技業近年蓬勃發展帶動，園區客的收入增加，連帶區域房價近三年也呈現飆漲走勢，房市也出現「竹北追上新北」的態勢，以新推案市場的研究機構國泰房地產指數也顯示，新案市場出現房價一年漲8成的誇張現象，房價漲幅遠勝於通膨。

若以單價差距來看，同樣含車位的建物中位單價，2019年第三季新北每坪26.6萬元，新竹縣則是每坪18.4萬元，新北市每坪單價比新竹縣多約8萬元，不過今年第二季新北市房價每坪33.1萬元，新竹縣則是每坪33.2萬元，已經追上新北市。

曾敬德指出，新北市幅員大，房價分布區間比較廣，從2字頭到8字頭的產品都有，新竹縣主要則以竹北市為主要的房市交易區域，整體住宅產品分布較為均質，不過就房價上漲的趨勢與強弱來看，新竹因為產業競爭力的大幅提升，過去一段時間的確帶動房價大幅走揚，且力道遠勝於全台其他都會區，不過房價高漲遇到產業進入盤整期後，短期內房市也有熄火跡象。