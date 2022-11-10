主計總處今（10）日發布9月受僱員工調查，受物價高漲影響，由於物價漲幅超過薪資增幅，1～9月「實質經常性薪資」依舊下滑0.07％，為近九年同期首度負成長。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，過去在民國97年金融海嘯時、101年歐債危機時也都曾經因為物價高漲而出現實質經常性薪資負成長，今年的經常性薪資1～9月成長2.99％，表現不錯，主要是受俄烏戰爭帶動物價上漲的影響，才使得實質成長率變成-0.07％。

雖然實質經常性薪資負成長，但隨著疫情趨緩，商業活動恢復，9月包括住宿餐飲業、休閒娛樂業、批發零售業的受僱人數都比去年同月成長，陳惠欣表示，隨著10月國境解封，這些內需服務業的僱用情況可望進一步改善。

值得注意的是，9月製造業加班工時減幅擴大，陳惠欣指出，與上年同月比較，製造業7月加班工時減0.1小時，8月減0.7小時，9月減1.2小時，這反映製造業生產確實已受到全球景氣放緩的影響。