科技進步，虛擬實境體驗也能運用在就業求職中。台中市政府勞工局12日將舉辦「職場幸福力」徵才活動，邀請30家廠商、釋出1700個工作機會，現場還將結合「XR實境接軌就業系統」，讓民眾能體驗工作環境、快速了解職缺內容，盼提升媒合率。

台中市政府勞工局長張大春表示，近來疫情逐漸趨緩，市場經濟景氣持續復甦，許多廠商出現缺工情況，為此，勞工局10月中旬已舉辦一場就業博覽活動，有超過百家廠商在現場擺攤徵才，吸引上千人參加，但許多廠商仍強調「還不夠」、人才尚未補足，勞工局決定11月12日在豐原區陽明市政大樓再辦一場徵才活動。

張大春說，這場徵才預計有30家廠商將在現場設攤，提供1700個工作機會；市長盧秀燕就任後積極推動各項振興經濟方案，即便今年上半年面臨疫情衝擊，台中市的勞動參與率仍達61.5％，為全國最高、更創下台中新高紀錄，且失業率3.6％為六都最低。

台中市就業服務處表示，此次參加徵才活動的廠商包括佳能半導體、橋椿金屬、日商樂比亞、振宇五金、月眉國際等知名企業，釋出職缺有工程師、技術員、工安理員、品管人員等，現場並針對中高齡、青年與弱勢民眾設置宣導攤位，盼協助他們成功就業。

值得一提的是，這次徵才活動還設置了「XR實境接軌就業系統」專區，開放民眾利用AR、VR等虛擬互動體驗設備，先嘗試體驗各產業的工作環境，並快速了解職缺內容，為未來就業做好準備。