國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，展出除了有首次公開的2000年諾貝爾文學獎《靈山》寫作素材筆記本，亦有早期的珍貴手稿與筆記本，及近年養病時的最新畫作，橫跨40多年的藝術歷程。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，展出有首次公開的2000年諾貝爾文學獎《靈山》寫作素材筆記本，除了反映高行健當年旅遊的所見所思，也是深入研究《靈山》乃至於其文學創作歷程的珍貴文物。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，展出有〈自序〉（《給我老爺買魚竿》序言初稿）等珍貴手稿與筆記本。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，展出除了有首次公開的2000年諾貝爾文學獎《靈山》寫作素材筆記本，亦有早期的珍貴手稿與筆記本，及近年養病時的最新畫作，橫跨40多年的藝術歷程。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，獲得2000年諾貝爾文學獎的台灣師範大學講座教授高行健以視訊錄影表示，三生有幸。我前一生在中國，第二生法國，2000年身為法國作家榮獲諾貝爾文學獎。之後，滿世界邀請，這第三生恰如世界公民，奔波不息。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，台師大校長吳正己（見圖）表示，2020年高行健捐贈台師大圖書館近600件珍貴資料，而後讓台師大成立高行健資料中心，本次展覽呈現高行健的手稿、畫作、面具等典藏，歡迎民眾參觀。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，表演藝術研究所助理教授林娟儀（見圖）在開幕式上，彈奏發想自高行健拍攝的《美的葬禮》、將五首古典鋼琴曲融會而成的曲目。（杜宜諳攝）

高行健捐贈手稿文獻展將在台師大圖書館一樓展出到12月18日，搭配文獻展，11月25日前在圖書館的多功能室，也同步展出台師大高行健研究補助成果，呈現近3年學生們的研究作品。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，現場展出有將高行健作品詩句字詞以裝置藝術方式展示。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，展出有2022年捐贈予台師大十幅繪於2020至2022年的近作及2013年高行健導演拍攝「美的葬禮」所使用的威尼斯狂歡節面具。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，展出有2013年高行健導演拍攝「美的葬禮」所使用的威尼斯狂歡節面具。（杜宜諳攝）

國立台灣師範大學高行健資料中心9日舉辦高行健捐贈手稿文獻展開幕式，展出除了有首次公開的2000年諾貝爾文學獎《靈山》寫作素材筆記本，亦有早期的珍貴手稿與筆記本，及近年養病時的最新畫作，橫跨40多年的藝術歷程。 這次展出的筆記本，為高行健80年代於中國各地遊歷時的田野觀察記錄，範圍廣及浙江、福建、江西、湖北、四川、貴州、西藏等地，幾乎涵蓋長江流域，而展出的內容包括詩歌、傳說、自然景觀的記載，以及圖像描繪、人物、交通行程等記錄，亦有個人觀點的書寫，除了反映高行健當年旅遊的所見所思，也是深入研究《靈山》乃至於其文學創作歷程的珍貴文物。

除此之外，展覽亦有高行健80年代寫於北京的手稿，分別為短篇小說〈公園裡〉（收錄於《給我老爺買魚竿》）、〈自序〉（《給我老爺買魚竿》序言初稿）及舞劇《聲聲慢變奏》，以及2013年高行健導演拍攝「美的葬禮」所使用的威尼斯狂歡節面具、高行健在各地的戲劇與畫展海報。 法籍華裔作家高行健以作品《靈山》獲得2000年諾貝爾文學獎，從2012年起擔任台灣師範大學講座教授，2020年捐贈台師大圖書館近600件珍貴資料，也讓學校成立「高行健資料中心」。 高行健捐贈手稿文獻展將在台師大圖書館一樓展出到12月18日，搭配文獻展，11月25日前在圖書館的多功能室，也同步展出台師大高行健研究補助成果，呈現近3年學生們的研究作品。