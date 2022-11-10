周曉涵、周孝安晉升演夫妻。（TVBS提供）

劉育仁（左起）、周孝安、鄒承恩演3兄弟。（羅永銘攝）

臧芮軒（左起）、周曉涵、楊晴有不少溫馨對手戲。（羅永銘攝）

TVBS最新8點檔《加油喜事》，今舉辦卡司發布會，主要演員群周曉涵、周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁皆出席。周曉涵和周孝安再度合體已跳脫情侶，晉升為夫妻，為戲披過4、5次婚紗的周曉涵，提到過往在戲裡穿婚紗，不是在大結局，就是被逃婚，笑說：「第一集就是婚禮，開場很美，我終於結成婚了。」

周曉涵先前和宥勝在《機智校園》演情侶，為了入戲，宥勝把她的照片換成手機桌布，遭網友罵不知避嫌，被問會不會換手機桌布？周孝安表示不會，且因為已經結婚生子，能夠操作緋聞的空間很少，加上老婆和周曉涵很熟，不介意2人演夫妻。但周孝安坦言有家庭後個性也定下來，劇中角色個性較痞，所以花了一周的時間調整，才抓到角色感覺。

周曉涵這次在劇中演「台灣好媳婦」，夾在媽媽王彩樺和婆婆陳亞蘭中間，她表示9月開鏡當天第一次看到陳亞蘭，她一襲黑色亮片裝，氣勢驚人，坦言內心有點害怕，但實際接觸後，才發現對方相當可愛。

生活中還未婚的周曉涵，特地找已婚的朋友聊婆媳問題，理解媳婦的心態，「婆媳問題真的很難，有時候聽婆婆話做事，但其實心裡不想這麼做。」她也透露和周孝安雖然目前只有吻戲，但之後2人會去開房間，周孝安在旁補充：「會做生小孩的事。」周曉涵笑說裸露部分由男方擔當，並大讚他的好身材。

劇中飾演牛肉麵店老闆娘的楊晴，用好手藝吸引洪都拉斯、鄒承恩父子檔成為店中常客，對於她與鄒承恩在劇中是否有感情線，楊晴調皮地說：「鎖定播出就會知道囉！」楊晴也聊到常聽到其他演員分享與陳亞蘭、王彩樺拍戲受益良多，讓她十分羨慕，更期待之後能有機會跟兩位媽媽對戲。

鄒承恩這次在《加油喜事》飾演陳亞蘭三個兒子中，個性內斂的老大，角色跟自己活潑的性格很不同，每一天在現場都要沉澱５分鐘，告訴自己「不再是鄒承恩」。不過，能與諸多前輩們合作很安心，飾演爸爸的洪都拉斯，開拍前一刻都還在開玩笑，讓現場氣氛很輕鬆，演起戲來狀態也很好，鄒承恩逗趣地說：「我很鬆啦！」

與周曉涵同為王彩樺女兒的臧芮軒，戲裡將自己當成姊姊的守護者，還嗆姊夫周孝安：「不准欺負姊姊。」戲外自稱有「媽媽病」，很喜歡照顧別人。劇中，臧芮軒和劉育仁都是家中老么，同樣都有點叛逆、熱愛咖啡，古靈精怪的兩人，之後是否會有互動也令人好奇。

TVBS全新八點檔大戲《加油喜事》將於12月上檔。