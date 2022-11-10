金管會10日宣布，元大銀行李姓前理專與客戶間有借貸情況、私下成立投資委任關係投資非元大銀行核准銷售的金融商品、保管客戶已簽署空白單據、自製對帳單等，從2017年2月到今年1月，共有八位客戶受影響，涉及金額1,952萬元，時間長、且元大銀未能查覺，並未即時通報重大偶發事件，被開罰600萬元。

銀行局副局長林志吉表示，這與先前銀行理專挪用客戶資金不同，是李姓前理專與客戶前有不當資金往來，代客戶投資，2020年7月時李姓前理專財務發生問題，動用信用卡循環額度時，元大銀行有發現，但詢問後接受李姓前理專的說法；第二次是去年8月發現李員有跟客戶借貸，但元大銀行仍是沒有持續追蹤，錯失即早發現的時機。

林志吉表示，這次個案判定是李姓前理專個人問題，不是銀行系統性管理問題，但銀行仍是有未落實臨櫃交易確認機制；未落實督導及管理理專遵守行為標準規範；未落實重大偶發事件通報。

林志吉表示，元大銀行曾發現李姓前理專有借高利率信用卡循環信用額度，有去關心其財務狀況，但未發現異常，二是在李姓前理專客戶間有資金借貸關係時，也相信理專已還款，未再進一步查到李姓前理專有保留空白授權單，或與客戶間有訂定投資委任關係。

林志吉表示，一般而言，理專若財務發生困難，銀行就會特別注意，同時嚴禁與客戶間有借貸關係。