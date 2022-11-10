傅姓學生2014年就讀新竹市某國中，因對校方成績評量結果不滿，傅主張2019年司法院釋字784號解釋，各級學校學生包括小學生，如果覺得權利遭學校侵害，都可提出行政訴訟救濟，傅對學校提告，台北高等行政法院更一審認為，校方輕微的干預難以認為構成侵害權利，判決駁回其訴訟。可上訴。

傅因因病假而未參加排定之評量，參加補考後，其成績依校方評量辦法就超過60分部分以7折計算，故其第3次定期評量中補考科目之成績，以任課老師原始批改成績，折算後，分別為數學71分、英語76分、歷史65.25分及地理71分。

傅接獲第3次定期評量成績通知單，認為校方的規定計算成績部分，無明確法律授權而屬無效，提起行政訴訟。

北高行政法院更一審認為，傅參加第3次定期評量所補考之系爭4科，均屬及格，且為單一、個別科目之成績評量，未導致其須補考、重修、無法畢業或究為取得畢業證書或修業證明書差異之結果，亦無須另行支付何費用。

合議庭認為，成績之評量是學校為履行教育任務對於學生學習成效所為之評斷，縱使傅補考之成績評量結果，未能符合其主觀的期待，對傅是顯然輕微的干預，難以認為構成侵害權利，駁回其訴訟。