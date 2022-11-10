英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）自團體一世代（One Direction）單飛後，個人成績也獲得各界高度評價，近期也積極轉往影視圈發展，而他跨越男女性別界線獨特的時髦風格，也讓他被受時尚圈愛戴，同時也與GUCCI創意總監Alessandro Michele成為多年好友，甚至經常在公演上穿著由Alessandro Michele特別為其準備的服裝亮相，也因此兩人索性合作推出「HA HA HA系列」，從某次聊天過程中誕生的系列於6月曝光，正式形象廣告大片也於近期釋出，由哈利史泰爾斯親身演繹其「哈式浮誇」，除曝光後立成話題的「憤怒熊熊」單品外，其場景佈置也是網友熱議的話題。

哈利史泰爾斯（Harry Styles）親身演繹GUCCI HA HA HA系列廣告大片。（Gucci提供）

哈利史泰爾斯（Harry Styles）親身演繹GUCCI HA HA HA系列廣告大片。（Gucci提供）

本次時尚大片相較於過往「高大上」、「奢華」的形象，本季主要以日常生活元素組成，不特別強調任一包款、服裝，反而以日常挑選服飾、哈利在舞台上舞動的樣貌完整呈現，在畫面中可見恣意換衣、翻滾進沙發後慵懶躺下、隨性將換下的衣物堆疊於地板、桌上，挑選鞋款時一字排開挑選的模樣，就像我們日常出門穿搭時猶豫不決、下班回家後隨意躺進沙發只求當個一坨會呼吸的肉一樣貼近你我日常，其中一組照片中出現的衣服堆，也是你我家中經常可見的光景，引起不少粉絲共鳴「我姐姐的衣櫃就長這樣」、「換季的時候我房間也長這樣」

Gucci黑黃條紋刺繡T，2萬500元。（Gucci提供）

Gucci粉綠LOGO毛呢背心，4萬7500元。（Gucci提供）

Gucci寬格紋西裝外套，11萬1000元。（Gucci提供）

Gucci黑色Gucci Bamboo 1947，17萬500元。（Gucci提供）

「HA HA HA」系列服裝融入Alessandro Michele、哈利史泰爾斯兩人喜愛的元素，如1970年代流行文化和波西米亞文化以及英式裁縫元素，拼接設計經常可見於夾克、西裝、長大衣當中，並融入如滾邊荷葉領、粉色系等女裝元素，其中於6月曝光時備受大家討論的「憤怒熊熊」、亮片毛衣、超Ｑ滿版熊熊睡衣等，都是多數粉絲認定的必敗名單，而該系列即日起也於於台北101 Gucci 專門店華麗登場。