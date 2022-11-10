屏東市長選情激烈，藍營候選人周佳琪10日感性談父親周典論，不捨父親因選舉遭貼標籤，為父抱屈，不料雙方又為此爆發口水戰，綠營候選人李清聖陣營嗆說，針對議長周家的質疑有憑有據，包括全家吃公家，安插4個女兒在公家機關任職，對此，周陣營也回嗆，李利用特權安插人事，把表家、妻家與心腹都安插進入縣政府。

周佳琪10日感性談起父親，也就是屏東縣議會議長周典論，她說，今年屏東市長選舉，她的爸爸是最無辜的受害者，一再被抹黑、誣陷，霸凌是黑道、金牛，這是對手以往打選戰的一貫技倆，周典論有殺過人、欺壓過人嗎？只因為理平頭、充滿鄉土味直爽的個性就被貼上標籤？

周佳琪為爸爸覺得委屈，她說，屏東縣長潘孟安能有五星級的封號，這裡面也有屏東縣議會的功勞在裡面，屏東不是黑道的故鄉，「我的爸爸不是黑道，更不是金牛」，而是一隻在田裡低頭勤耕的水牛，一步一腳印辛勤的工作，協調政黨與府會的運作溝通，盡其所能，為屏東縣的未來努力打拼。

不料，此番感性談話又引起雙方口水戰。對於周佳琪為父抱屈，李清聖陣營嗆說，針對周典論家族的質疑都有憑有據，周家和周議長在地方的評價 ，社會自有公論 。

李清聖指出，周典論家族全家吃公家，安插4個女兒在公家機關任職，從周典論本人到弟弟、兒子、議會親信、親戚一再涉案吃官司等都有憑有據，絕非空穴來風。他還說，一個一次嫁女兒可收7百多萬元禮金，而且敢公開放話說選舉花多少錢都沒關係的人，豈是一般牽水牛的農民可相提並論？

對此，周陣營也回嗆道，李清聖利用特權安插人事，把表家、妻家與心腹都安插進入縣政府，且外界也質疑李擔任縣議員時，利用特權做生意，以及一路安插蔣姓表弟，從黨部到縣政府工策會任專員，小姨子也在縣政府農業處任約僱人員，還有心腹也安插進去城鄉發展處任約僱人員。

周佳琪嗆，李清聖的人格如何，社會自有公評，他不敢直球對決，卻只會對她的家人說三道四。她呼籲李清聖應該趕緊面對，自我檢討，別再玩烏賊伎倆，模糊焦點。