Discovery全新節目《未來製造大揭密：綠色行動力》聚焦台灣各產業如何攜手合作，透過金融體系提供的協助使產業加速升級，生產再生能源，以科技開創未來。例如桃園高中在操場裝設了太陽能板屋頂，學校每天產生600萬瓦的電力，每年可抵銷超過1100噸的碳排放量，太陽能光電業者跨足白蝦養殖，結合AI 讓傳統養殖變身高科技產業，而許多閒置的農地甚至是垃圾掩埋場，也被善加利用來設立太陽能電場。建造太陽能光電場的好處很多，但成本也很高，在永豐銀行的協助下，得以設置太陽能電場，將太陽光電轉化變成綠能， 使其有了新的用途和價值。

節目首先造訪桃園一所高中，在操場裝設了太陽能板屋頂，天氣不佳時能擋風遮雨，除此之外，太陽能板每天產生600萬瓦的電力，每年可抵銷超過1100噸的碳排放量，學校也將此融入自然科的課程教學當中，讓學生可透過實際案例去了解再生能源。位於嘉義的太陽光電白蝦養殖場，是由一家太陽能光電業者所經營，他們發展AI再加智慧化的養殖，透過科技讓養殖升級、綠電加值，將2個產業完美結合，也提供高科技的工作機會，讓年輕人可以返鄉就業，成為高科技水產養殖專家，幫助年輕人開創不一樣的職涯發展。屋頂向來都是裝設太陽能板的最初選擇，然而位於高雄的一所垃圾掩埋場，在設立太陽能電場後，原本不能耕種使用的荒地，則有了全新的用途和價值。

從學校、養殖場，到垃圾掩埋場，這些場所與機構得以設置高成本的太陽能電場，仰賴金融機構所提供的融資與信託系統服務，永豐銀行自2012年開始提供這類金融協助，透過多階段、多範圍的融資，同時透過信託系統提供綠電交易平台，在台灣打造所謂的綠電生態體系，促進各種綠能的初步工作往前推動，至今已服務約6300個電場，因應能源轉型與氣候危機挑戰，積極扮演媒合角色。《未來製造大揭密：綠色行動力》明（11日）起，每周五晚間8點Discovery頻道播出。