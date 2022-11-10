台東縣卑南鄉美農村斑鳩橋10日下午發生休旅車墜橋意外，駕駛一度坐在擔架上不願就醫。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉美農村斑鳩橋10日下午發生休旅車墜橋意外。（台東縣警局台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉美農村斑鳩橋發生1輛休旅車墜橋意外，駕駛57歲周姓男子不明原因駛入對向車道後衝入橋下，經救護人員到場救援，所幸他僅受輕傷、無生命危險，台東警分局表示周男無酒駕情形，正在調查事故原因。

台東警察分局10日 15時50分左右，接獲民眾報案，在台東縣卑南鄉美農村斑鳩橋發生交通事故，經員警到場了解，為周姓男子駕駛自小客車沿台9線南往北往初鹿方向行駛，行經斑鳩橋時，因不明原因駛入對向車道並衝入橋下，經救護人員到場救援，周男輕傷、無酒駕情形，詳細肇事原因由台東分局交通小隊深入調查中。

據了解，周男被警方詢問時，一下說車不是他開的，又說是從高雄開車來玩，一度讓警消誤以為還有其他人受困，經搜救人員仔細搜索後，確定沒有其他人。此外，周男稱自己不是駕駛，還一度不願就醫，讓警消人員傷透腦筋。

台東警察分局呼籲，駕駛朋友應隨時注意車前狀況保持行車安全間距、減速慢行，以免發生危險。