台中市豐原區豐田國小張姓退休女教師，6日一家四口到台東旅遊，第一天被涉嫌酒駕的徐男駕駛小貨車撞死。家屬10日質疑徐是酒駕累犯，2萬元交保罰責太輕，死者死不瞑目，更拿出張婦最後身影照片，難過不已。

張婦丈夫表示，與太太及兩名女兒一家四口快快樂樂出遊，第一天入住民宿後，太太還拍照留念，沒想到外出用餐返回途中，太太就客死異鄉，情何以堪？質疑現有酒駕肇事罰責太輕，酒駕致人於死，車子就是殺人兇器，政府應沒收嫌犯兇器，讓他不能再開車害人。

張婦家屬表示，據媒體報導徐男是酒駕累犯，撞死人竟2萬元就交保，死者死不瞑目。池上鄉長曾打電話要帶肇事者前來致歉，但他們認為嫌犯肇逃，還一度否認酒駕，企圖卸責，缺乏誠意而拒絕。

另池上鄉舉辦活動發展觀光，遊客慕名而來，現場卻沒有交管，置遊客安全於不顧，附近居民說，忠孝路人行道太窄，加上部分商家將車子停在人行道上，民眾只能走到馬路邊，該路是池上鄉市區主要道路，卻經常發生車禍事故，希望台東縣政府或池上鄉公所應加強宣導，做好節慶活動交通管制措施。

張婦6日被徐男駕駛小貨車從後撞上，傷重送醫不治，徐男肇逃被警查獲酒測值超標，一度辯稱「酒是返家後才喝」，後坦承酒駕犯行，檢方訊後依酒駕致人於死罪偵辦、2萬元交保。