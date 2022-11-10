愛雅今天受訪時分享被求婚的細節。（衛視中文台提供）

愛雅右手帶著閃亮婚戒。（鄭宜熏攝）

34歲的愛雅日前傳出結婚喜訊，她今（10日）趁錄《一袋女王》空檔時受訪，滿臉幸福洋溢，手上還戴著閃亮讚戒，分享閃嫁大7歲舊愛「W先生」原因，「他很可靠，是最好的朋友，我本來就很期待可以嫁給是愛人是朋友的人，我終於找到。」現場還捶肚強調：「我不是先有後婚唷」，表示目前做品牌太忙，等明年再順其自然「做人」。

愛雅今曝與W先生認識超過15年，她22歲時2人曾短暫交往3個月，因男方個性慢熱，她當時主動提分手，直到去年8月媽媽過世，男方暖心陪伴，小兩口在去年年底復合，舊情復燃不到1年便決定共度一生。

她說老公是白手起家的貿易商，個性低調不想曝光，解釋他因為沒有接觸過媒體，又不大會說話，也擔心老公被嚇到崩潰，至於外型，愛雅甜讚：「他在我心中是最帥的。」形容老公高壯、很有肩膀，激似韓團Super Junior的始源。

被問到求婚細節，愛雅透露老公把戒指訂做好時，已經藏不住，「求婚是在車上，先在車上問了我一次，我生日的時候，再補了一個大家面前正式的，他也有跟我的姐妹打過招呼。」她已在9月28日登記結婚，當天家宴只請20名雙方親友參加，預定明年舉辦婚禮，日期仍未確定。