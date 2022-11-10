政府已於7日開放港澳團客來台旅遊，被問及為何未同時開放自由行，陸委會今（10）日表示，由於過去港澳來台觀光主要形式是自由行、數量相當大，且我方目前仍有入境總量管制，因此選擇先開放團客來台。陸客方面，則因陸方仍未開放陸人赴境外旅遊，且為保障國人優先從海外返國的權益，開放陸客來台並非政府優先項目。

陸委會副主委邱垂正今日主持例行記者會時表示，根據疫情指揮中心數據，相較於每週入境人數總額15萬，最近2週入境人次還有餘裕，因此開放陸籍研修生入境、港澳人士以團體方式來台旅遊等；我方循序漸進推動相關人士入境，希望能夠維持跟港澳間正常、健康、有序交流的原則。

對於目前僅開放港澳團客來台觀光，邱垂正解釋，過去香港、澳門來台觀光主要形式是自由行，團客的部分只佔約兩成。由於港澳人士來台觀光的數量相當大，加上我方有入境總量管制，因此先逐步調整用團客方式來台，政府也會視這次實施情形對於我整體防疫量能的影響，再滾動調整並適時對外公布港澳自由行相關開放措施。

陸客方面，邱垂正指出，大陸目前還未開放大陸人士赴海外及境外旅遊，加上我方也有入境總額管制，所以為了保障國人優先從海外返國的權益，開放陸客來台並非優先的項目。

邱垂正續指，目前中國大陸還有嚴格的封控與隔離措施，現階段為了維護國人赴陸旅遊安全與相關的權益，我們尚未開放國人赴陸進行團客旅遊。陸委會也會持續會同交通部等相關主管機關，依據兩岸防疫的情形跟整體最新疫情情勢，持續評估開放的時機。

邱垂正強調，陸委會會根據國內外疫情的變化，以及中國大陸疫情變化的趨勢及其防疫管控作為，以及兩岸互動情勢等最新的發展，逐步調整陸港澳籍人士入境管制的措施。政府會維護整體國家的利益，以及國家安全。