薛仕凌戀上許瑋甯，被陳昊森視為情敵 。（愛奇藝國際站提供）

薛仕凌飾演一位憨厚老實，對待許瑋甯無微不至的完美人設高中主任 。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站強檔原創校園愛情劇「第9節課」今日（10日）曝光薛仕凌個人花絮，首度透露這次所飾演的主任角色追求由許瑋甯飾演的老師心路歷程。

薛仕凌在劇中飾演一位看似憨厚老實、好好先生，是對待女主角無微不至的完美人設男二，私生活成謎的高中主任，他表示：「這是一個很有趣的故事，我喜歡轉折，有點像跟觀眾玩遊戲的感覺，你以為是這樣，但後來會發現其實跟自己想的差很多，如果觀察夠細微可能一刷就會發現很多不對勁的地方，但又說不出來哪裡怪，可能比較容易被我們牽著鼻子走，可能二刷三刷才發現，原來前面就開始有很多線索，不是這麼單純的愛情戲，所以當我身為觀眾的時候，也會覺得這種劇型是有趣的。」

對於這次飾演一個高中主任，主動追求校內國文老師許瑋甯，薛仕凌認為：「我自己是覺得李大為（角色名）蠻主動的，比起昊森飾演的高中生來說會是更有擔當、更有歷練的男人，我會讓你知道我喜歡你，我也尊重你的決定，我會覺得這樣很紳士、很帥，也很大方，他跟學生的感情是好的，雖然劇本中有描述主任角色會大聲斥責學生，但在與導演討論之後，會希望呈現的是一個跟學生之間更親密的朋友關係或兄弟關係，像大哥哥一樣的存在，但在愛情的後續發展會有很大的變化，畢竟追求愛情有時候會不擇手段，期待觀眾看到的反應，驚喜感會很大。」

陳昊森對這位競爭對手表達肯定也給一些建議：「其實有些時候一個看起來非常完美的個性、好像面面俱到的一個人，他不見得是一個好戀人，對我來講感情或是談戀愛的過程是需要火花、需要一些碰撞的，透過很多衝突才知道我愛你，也可以說我愛你其實是一個衝動吧？」

問及薛仕凌在求學過程是否有過愛上老師的經驗？他坦言：「現在回想起來不太確定是不是喜歡，可能只是崇拜，那時剛好也覺得一位高中的國文老師很漂亮，因為學生時期還不太清楚自己在想什麼，我只記得那位國文老師字寫得好漂亮喔，人跟字一樣漂亮，有很多在課本以外的知識，真有內涵的感覺，為什麼聽起來很變態啊？不是那個意思，是現在回想起那時的自己就覺得那樣的心情很可愛。」