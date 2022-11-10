網紅「館長」陳之漢近期頻頻對民進黨開砲，並預言民進黨年底選舉「死定了」。但館長昨(9)深夜直播再指出，旗下7間公司同一時間被抽查，不僅查稅又查空氣品質，讓他不得不懷疑是因為自己的言論而被「查水表」，崩潰大哭表示「求求民進黨政府饒過我，放我一馬」。國民黨台北市前議員羅智強對此也看不下去，即使曾與館長不對盤也幫他加油，痛批民進黨在民主社會搞威權，很想學館長用三字經幹譙這個爛政府。

館長表示，在多次批評民進黨之後，最近場館被通知查稅，而且是中央直接交辦，真的很扯。7間公司一起被抽查，這機率比被雷打中、中大樂透還要難。他強調自己7家健身房每一間都是獨立公司，經營生意多年，從未聽說過7家公司同時被抽查的。一般中小企業的稅務抽查都是電腦隨機抽，結果國稅局卻針對他7家公司一次性抽查、同時要求給資料，手段是有點激烈了，「難道出來做生意一定要沒有良心？實話實說錯了嗎？」

「怒火三丈，館長加油！我跟館長是從來不對盤的，但民進黨真的是太過分，太噁心了！」羅智強今(10日)在臉書發文強調，只因為館長批評民進黨的政策，館長的七間公司同時「被電腦選中」，要查稅，而且是「中央直接交辦」，民進黨你在騙誰啊！什麼是威權？這就是威權！

羅智強指出，過去威權時期，的確批評政府會坐牢，會被監控，會被查稅，會失去特許行業的執照。但現在台灣不是民主化了嗎？人民不是政府的主人嗎？怎麼主人批評僕人，會被僕人修理？「我看不下去，民進黨的支持者，你們看得下去？蔡適應、陳時中、林佳龍、鄭運鵬，你們認同這種修理館長的行為？」

「我批過館長，也被館長罵過三字經，但我必須站出來挺館長，挺台灣的民主！」羅智強強調，如果今天我們不為館長講話，明天換成自己被民進黨欺壓，也沒有人會幫我們說話，真的很想學館長用三字經，幹譙這個無惡不做的爛政府，館長加油！

而針對館長的哭訴，財政部今(10日)則回應表示：目前該部所屬賦稅署及各地區國稅局就陳之漢先生經營之公司，均未有派案查核紀錄或經檢舉案件，媒體報導對館長公司查稅乙事，尚非事實。