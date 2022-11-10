俗話說「千金難買好鄰居」，遇到惡鄰居來襲，究竟該如何是好？一名爸爸表示，二寶出生後就因為黃疸屢次就醫，想到鄰居大媽見狀竟跑來嚼舌根，讓這名爸爸忍不住火大開嗆，最後靠著大媽的啃老兒子將她擊退。

這名二寶爸在臉書社團《爆怨公社》發文表示，二寶出生沒多久就因為黃疸頻繁進出醫院，某日回診時，一名鄰居大媽突然和老婆攀談，開頭先是親切關心「小朋友還好嗎？」但後來竟說：「小朋友會這樣子是不是上輩子不乾淨，才會剛出生問題就這麼多」。

鄰居大媽惡劣的言語讓二寶爸聽了火冒三丈，而這時老婆仍耐住性子回應，「不會啦！就算有也喝孟婆湯了」，不料鄰居大媽還不罷休，緊接著說，「會不會接下來更嚴重，然後小孩就怎麼樣了？」這時二寶爸再也聽不下去，爆氣開嗆，「你的意思是像你那個50歲還沒工作過，在家啃食你們錢的兒子一樣嗎？」

鄰居大媽聽完臉色一沉，怒氣沖沖地轉身離去，沒過多久就有其他鄰居來勸告二寶爸，希望他能敦親睦鄰，不要和大家打壞關係，正在氣頭上的二寶爸則回應，「對他這種整天有嘴說別人，沒嘴說自己的人，敦G8睦鄰」。

不少網友看完文章後，紛紛留言力挺原PO，「這種人就是欠人電」、「聽他在那邊嘴巴髒，小朋友黃疸的問題本來就很常見」、「大媽真沒口德耶！佩服你居然不帶髒字」、「這種可悲的人真多，連自己都管不好」。