新光三越台中店在一樓水舞廣場打造「魔幻森林、金燦耶誕城」，駕著雪橇的奇幻麋鹿穿梭在掛滿星光串燈的圓拱幸福窗櫺與白雪森林中。（新光三越提供／馮惠宜台中傳真）

新光三越台中店在一樓水舞廣場打造「魔幻森林、金燦耶誕城」10米高冰雪結晶的金燦耶誕樹鑲著奢華香檳金鏤空菱格，在夜間閃耀。（新光三越提供／馮惠宜台中傳真）

綿延12米的絕美冰藍銀河光廊，串聯著萬顆LED星空隧道燈海，尤如置身北歐冰雪夢幻場景。（新光三越提供／馮惠宜台中傳真）

今年冬天台中第一座耶誕佈置在七期閃亮登場，新光三越台中店從11月10日起在一樓水舞廣場打造「魔幻森林、金燦耶誕城」，10米高金燦耶誕樹，串連台中捷運市政府站以及國家歌劇院打造「浪漫七期耶誕生活圈」，要營造出全台最閃耀的耶誕浪漫打卡地標！

新光三越台中店耶誕樹10日點燈，今年以「魔幻森林、金燦耶誕城」主題，10米高冰雪結晶的金燦耶誕樹鑲著奢華香檳金鏤空菱格，駕著雪橇的奇幻麋鹿穿梭在掛滿星光串燈的圓拱幸福窗櫺與白雪森林中，與魔法幻影般的金燦耶誕樹在夜間流動幸福的金色光芒，還有綿延12米的絕美冰藍銀河光廊，串聯著萬顆LED星空隧道燈海，尤如置身北歐冰雪夢幻場景。

值得一提的是，新光三越今年特別串聯國家歌劇院與台中捷運打造「浪漫七期耶誕生活圈」，跨域打造7大耶誕打卡點，集點打卡還能兌換好禮。

11月19日傍晚還將舉辦盛大耶誕點燈派對！現場將有精采的弦樂及超級美聲-阿卡貝拉表演，帶來耶誕報佳音，還有奇幻馬戲表演團隊華麗登場，以及耶誕小精靈的可愛吸睛的演出。