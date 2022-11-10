歐洲通膨嚴峻，生活成本爆增削弱民眾購買力，歐洲各地開始湧現罷工潮，希臘和比利時9日舉行罷工抗議，使當地交通癱瘓，並衝擊企業營運，而英國、法國和西班牙也預告將發動罷工和示威行動。

法新社報導，俄烏戰爭推升能源成本，並加劇糧食短缺問題，歐洲通膨雪上加霜，隨著冬季即將來臨，能源費用飆升進一步衝擊勞工情緒，比利時和希臘周三展開罷工，當地交通陷入癱瘓。

比利時勞工不滿該國通膨率飆升超過12%，遠超歐元區通膨10.7%的水準。總工會（FGTB）要求解凍在今年被凍結的定期談判薪資調整。

與此同時，希臘兩大工會也發起罷工，訴求加薪以緩解通膨高漲帶來的壓力。全國勞工總會（GSEE）在抗議海報上表示，生活成本高得令人難以接受，呼籲為所有人提供社會保障。

另一方面，法國工會也預告罷工和示威行動，根據工會CGT秘書Celine Verzeletti公布顯示，預計會有200個示威地點。值得一提的是，法國通貨膨脹相較其他歐洲地區情況好上許多，但隨著歐元區經濟活動驟降，該國仍存停滯性通膨隱憂。

至於情勢艱鉅的英國通膨率已經超過10%，勞工生計受到嚴重影響，英國皇家護理學院（RCN ）工會發起前所未有的全國罷工，要求加薪5%，領袖柯藍（Pat Cullen）表示這是歷史上一個決定性的時刻，通膨使工會成員收入下滑。她說，「憤怒已化為行動，我們的成員受夠了」。