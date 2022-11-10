伊朗影壇巨星塔蘭妮阿莉多絲蒂今天在社群媒體上傳自己未戴頭巾的照片，手持寫有「女性、生命、自由」字卡。她曾對22歲庫德族女子艾米尼之死引發的舉國動盪示威浪潮表達支持。

法新社報導，伊朗政府強制女性必須戴頭巾示人，她這麼做顯然違抗政府規定。

艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬因違反服裝規定，遭德黑蘭宗教警察逮捕，於拘留期間喪命，引發全國大規模示威，經過數週仍未平息。塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）是目前仍留在伊朗的最知名演員之一，曾公開支持這場示威。

她在Instagram上傳自己未披頭巾、露出一頭長髮的照片，手持以庫德語寫著「女性、生命、自由」標語，即示威活動中常見的口號。

塔蘭妮阿莉多絲蒂數度在名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的電影作品中演出，包括「新居風暴」（The Salesman）。這部片贏得2017年美國奧斯卡金像獎最佳外語片。

塔蘭妮阿莉多絲蒂數日前在Instagram承諾「不計代價」留在伊朗，還說她有意停工，以便幫助那些在示威中因鎮壓而喪命或被捕人士的家庭。

Taraneh Alidoosti has already inspired other Iranian actresses to post their own pictures without hijab



Reminder that this is illegal in Iran, and posting these photos takes immense courage.#MahsaAmini #IranProtests #مهسا_امینی pic.twitter.com/LNjPCCqPYe — Adrienne Mahsa Varkiani (@AdrienneMahsa) November 9, 2022

38歲的塔蘭妮阿莉多絲蒂否認擁有任何外國護照或居留權。她說：「我留在這裡，無意離去。」

「我會留在這裡，會停止工作。我會支援受刑人和喪命者的家庭，我要替他們發聲。」

她還說：「我會替家鄉奮戰，不惜一切代價維護我的權利。最重要的是，我對我們今天共同開創的局面有信心。」

少女時期開始從影的塔蘭妮阿莉多絲蒂在伊朗影壇地位顯赫，她也主演伊朗導演薩伊德盧斯塔伊（Saeed Roustayi）備受好評作品「萊拉兄弟」（Leila's Brothers）。這部片在今年法國坎城影展獲選角逐金棕櫚獎。

伊朗電影人早在艾米尼之死引爆示威之前就備感壓力，異議導演穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）和賈法潘納希（Jafar Panahi）今年稍早相繼被捕，目前仍未獲釋。

塔蘭妮阿莉多絲蒂一向堅定捍衛女權和伊朗人權。2019年11月，伊朗因油價上漲而掀起撼動全國的抗議潮流，當時她曾說，伊朗人沒有被當做公民對待，而是「數以百萬計囚徒」。