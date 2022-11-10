林佩瑤曾在知名航空任職空服員13年，期間為了追夢參加《超級星光大道2》闖出知名度，被封「最美空姐」。前陣子瘦下9公斤的她，因連續好幾個月大吃大喝，身材再度發福，林佩瑤今（10日）公開體重、體脂的數值，連自己都被震撼到，感嘆：「女人真辛苦！」

林佩瑤擁有精緻的美貌和凹凸有致的身材，常常在社群平台放送辣照，加上個性直率好相處，IG擁有10.9萬粉絲。林佩瑤10日在限時動態表示，因為有網友不相信她體脂肪29%，索性公開體重計的數值，身高162cm、體重51.4kg，再往下看體脂肪率，竟是29.7%，林佩瑤驚呼：「根本是快30餒！」

她回憶這陣子的身材變化，從最胖的56kg瘋狂瘦回47kg，後來連續數個月的大吃大喝，空腹的體重來到52.5kg，最近稍微克制才降了1kg，林佩瑤忍不住嘆息：「我會繼續努力，女人真辛苦。」

不過，林佩瑤常常發布健身的動態，部分網友好奇為何她已那麼勤勞的運動，體脂肪還是略高？林佩瑤坦言：「因為我沒有在忌口啊！大家千萬不要學，想減肥還是要嚴格飲控的。」